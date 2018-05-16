Google изменит тарифы и возможности собственного сервиса Google Drive

Компания Google сообщила, что планирует масштабное обновление сервиса облачного хранилища данных Google Drive. Прежде всего, его переименуют в Google One, который получит ряд дополнительных преимуществ.

Об этом говорится в официальном блоге корпорации Google.

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В течение ближайших нескольких месяцев все платные клиентские тарифные планы Google Drive, кроме бизнес-тарифов Suite G, обновят Google One. Стоит отметить, что базовые тарифные планы будут такие: 100 ГБ за 1,99 доллара (около 52 гривен), 200 ГБ за 2,99 доллара (около 78 гривен), 2 ТБ за 9,99 доллара (около 262 гривны) за месяц. Также компания решила отказаться от подписки на 1 ТБ.

Одним из основных нововведений станет возможность делиться пространством в облачном хранилище с другими членами семьи, однако в группу можно включить лишь до 5 человек. Кроме этого, пользователи новых тарифов получат поддержку от специалистов Google, благодаря которой смогут разобраться с продуктами корпорации и дополнительными настройками. Также пользователи получат дополнительные преимущества, например, скидки на услуги, кредит в Google Play и тому подобное.

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Менеджер Google One Брэндон Беджер пояснил, что новые тарифы формировались с учетом требований современных пользователей.