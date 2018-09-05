Google выпустила масштабное обновление к 10-летию браузера Chrome: что изменится

Браузеру Google Chrome исполнилось 10 лет 2 сентября. В честь этого события "корпорация добра" выпустила масштабное обновление, которое полностью изменит вид браузера на PC, Android и iOS.

Об этом сообщает Android Authority.

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Новая 69-версия Chrome выглядит следующим образом:



Новый дизайн Google Chrome

Однако внешние изменения – не единственное, чего стоит ожидать от новой версии. Chrome теперь может предложить автоматически созданный пароль при регистрации на сайтах.



Google Chrome будет автоматически генерировать пароли

Кроме того, теперь пользователи при вводе запроса в поисковую строку сразу видят наиболее подходящий результат в всплывающем окне с предложениями.



В Google Chrome изменится поиск

Как обновить Google Chrome

Для того, чтобы обновить Google Chrome до 69 версии стоит нажать на три точки в правом верхнем углу, после этого перейти к настройкам. Далее следует нажать на 3 полоски в левом верхнем углу и перед вами откроется боковое меню браузера. В этом меню нужно выбрать раздел "О браузере Chrome" и браузер сам начнет искать доступные обновления.

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