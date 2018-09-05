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Google выпустила масштабное обновление к 10-летию браузера Chrome: что изменится

96 Читати новину українською
Google выпустила масштабное обновление для браузера Chrome
Google выпустила масштабное обновление для браузера Chrome / unsplash

Браузеру Google Chrome исполнилось 10 лет 2 сентября. В честь этого события "корпорация добра" выпустила масштабное обновление, которое полностью изменит вид браузера на PC, Android и iOS.

Об этом сообщает Android Authority.

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Новая 69-версия Chrome выглядит следующим образом:

Google Chrome
Новый дизайн Google Chrome

Однако внешние изменения – не единственное, чего стоит ожидать от новой версии. Chrome теперь может предложить автоматически созданный пароль при регистрации на сайтах.

Google Chrome
Google Chrome будет автоматически генерировать пароли

Кроме того, теперь пользователи при вводе запроса в поисковую строку сразу видят наиболее подходящий результат в всплывающем окне с предложениями.

Google Chrome
В Google Chrome изменится поиск

Как обновить Google Chrome

Для того, чтобы обновить Google Chrome до 69 версии стоит нажать на три точки в правом верхнем углу, после этого перейти к настройкам. Далее следует нажать на 3 полоски в левом верхнем углу и перед вами откроется боковое меню браузера. В этом меню нужно выбрать раздел "О браузере Chrome" и браузер сам начнет искать доступные обновления.

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Теги: Техно Google Google Chrome Интернет
Источник: 24 Канал
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