С крыши маршрутки в Днепре полился горячий душ: видео

В Днепре в салоне маршрутки №35 с крыши начал литься кипяток 13 февраля. Попал ли кто-то из пассажиров под этот "горячий душ" – неизвестно, ведь о происшествии стало известно только благодаря видео из соцсетей.

Кипяток в маршрутке лился на пассажирские сиденья рядом с дверью автобуса.

Смотрите также видео: У россиянки взорвалась колбаса

За горячую воду доплачивать не нужно, эта опция входит в стоимость проезда 8 гривен,

– сообщили в телеграм-канале "Х*евый Днепр".

Можно предположить, почему с потолка маршрутки лился кипяток: причиной могла стать трещина в трубе радиатора. Ведь такие инциденты происходили уже в других маршрутках в украинских городах.

Кстати, в ноябре 2019 года в Киеве с крыши в салоне маршрутки лилась дождевая вода. Поэтому пассажирам пришлось ехать с открытыми зонтиками.

Смотрите видео, как в салоне маршрутки с крыши текла горячая вода:



Скриншот сообщения с телеграм-канала о "горячем душе" в маршрутке Днепра