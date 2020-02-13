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      С крыши маршрутки в Днепре полился горячий душ: видео

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      В маршрутке с крыши текла горячая вода в Днепре 13 февраля 2020 / Колаж 24 канала

      В Днепре в салоне маршрутки №35 с крыши начал литься кипяток 13 февраля. Попал ли кто-то из пассажиров под этот "горячий душ" – неизвестно, ведь о происшествии стало известно только благодаря видео из соцсетей.

      Кипяток в маршрутке лился на пассажирские сиденья рядом с дверью автобуса.

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      За горячую воду доплачивать не нужно, эта опция входит в стоимость проезда 8 гривен,
      – сообщили в телеграм-канале "Х*евый Днепр".

      Можно предположить, почему с потолка маршрутки лился кипяток: причиной могла стать трещина в трубе радиатора. Ведь такие инциденты происходили уже в других маршрутках в украинских городах.

      Кстати, в ноябре 2019 года в Киеве с крыши в салоне маршрутки лилась дождевая вода. Поэтому пассажирам пришлось ехать с открытыми зонтиками.

      Смотрите видео, как в салоне маршрутки с крыши текла горячая вода:

      гаряча вода з даху маршрутки у Дніпрі 13 лютого 2020 відео
      Скриншот сообщения с телеграм-канала о "горячем душе" в маршрутке Днепра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Транспорт Новости Днепра
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