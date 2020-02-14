Горящие бочки и противотанковые ежи: в Харькове протестуют на рынке "Барабашово" – фото, видео
14 февраля на рынке ТЦ "Барабашово" в Харькове началась бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок. Предприниматели установили противотанковые ежи, натянули между ними цепи, растянули транспаранты и разожгли костер.
Предприниматели требуют защитить свои магазины от сноса. Об этом сообщает местное издание 057.ua.
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Пресс-секретар рынка Сергей Зайцев рассказал, что в последние дни на магазины начали активно расклеивать предписания о сносе. По его словам, их не вручают должным образом и "выяснить, насколько это реальные предписания, невозможно". Он добавил, что акция бессрочная и предприниматели намерены протестовать, пока строительство дороги через рынок не отменят.
В пресс-службе Харьковского горсовета ответили, что "акция – это чисто медицинская ситуация, которую должен комментировать специализированный врач".
Смотрите видео протестов на рынке "Барабашово" в Харькове:
Что известно о конфликте на рынке "Барабашово" в Харькове
- ТЦ "Барабашово", крупнейший в Украине центр оптово-розничной торговли, входит в концерн АВЭК, почетным президентом которого является Александр Фельдман – политический и бизнес-оппонент мэра Харькова Геннадия Кернеса. Конфликт между ними продолжается уже годами.
- Кернес, комментируя на сессии горсовета ситуацию с рынком, пригрозил, что "удалит Фельдмана как зуб". Фельдман же ответил, что "Харьков сам удалит Кернеса как гангрену". Конфликт между ними продолжается уже годами.
- В октябре 2019 года Геннадий Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства.
Протесты в Харькове из-за строительства дороги на рынке "Барабашово" / Фото 057.ua