В каких городах карантин после 11 мая будет более строгим, чем общий по Украине

Кабинет Министров планирует с 11 мая начать ослаблять карантин в Украине и восстанавливать работу бизнеса. Впрочем не все города планируют выходить из ограничений вместе со всей страной и планируют продолжить действие части из них несколько дольше.

Информацию о том, как отдельные города Украины планируют выходить из карантина, собрал 24 канал.

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Список городов, которые по-своему будут выходить из карантина

Мы подробно расскажем о том, как в каждом областном центре будет отличаться выход из карантина. В целом своеобразное ослабление карантинных ограничений планируют в 11 городах или областях:

Киев;

Черновцы;

Ивано-Франковск;

Ровно;

Львов;

Днепр;

Одесса;

Винница;

Житомир;

Черкассы;

Хмельницкий.

Киев

Виталий Кличко и столичная мэрия не первыми предложили собственный первый этап выхода из карантина. План властей Киева практически полностью совпадает с предложенным ослаблением карантина от Кабинета Министров.

В то же время в Киевской области карантинные ограничения после 11 мая станут даже несколько мягче, чем в остальных регионах страны. В частности, временный председатель ОГА Василий Володин заявил, что с понедельника откроют "все, что расположено под открытым небом".

В частности, сюда входят и прибрежные зоны. Пока правительство ничего не говорило об их открытии. Виталий Кличко зато твердо заявил, что на первом этапе они останутся закрытыми.

Черновцы

Мэр Черновцов Алексей Каспрук уже заявил, что город не будет выходить из карантина такими быстрыми темпами, как другие регионы.

Городской голова подчеркнул, что только в областном центре заболели около 700 человек, а 3 больницы уже переполнены больными. При этом есть 5-дневная задержка с тестами на коронавирус, то есть реальная ситуация может быть еще хуже.

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Вместе с тем председатель ОГА Сергей Осачук отметил, что следующее заседание областной комиссии по чрезвычайной ситуации состоится 11 мая. Именно там и будет решаться вопрос о возможных послаблениях.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске поддержали большинство предложенных правительством послаблений карантина. Впрочем в области пока не будут разрешать работу стоматологических кабинетов. Причина все та же – до сих пор сравнительно быстрые темпы распространения болезни.

В то же время председатель ОГА Виталий Федорив заявил, что ослабление карантинных ограничений не является их отменой. Относительно работы стоматологов – алгоритмы разработают чуть позже.



Как Украина будет ослаблять карантин с 11 мая / Инфографика 24 канала

Ровно

В Ровно говорят, что с 11 мая откроют "все, что не запрещено Кабмином". Сюда, в частности, войдут торговые центры, за исключением развлекательных зон, и даже зоопарк, за исключением террариумов, которые расположены в закрытых помещениях.

Кроме того, отныне в городе на час дольше будет работать общественный транспорт, хотя и в дальнейшем в режиме спецперевозок. Также добавят несколько маршрутов.

Львов

Во Львове тоже определенное время карантин будет более жестким, чем разрешило правительство. В частности, после 11 мая работу так и не начнут магазины одежды и обуви, а также салоны красоты и парикмахерские.

Их судьбу решит заседание комиссии чрезвычайных ситуаций уже 12 мая. Мэр Львова Андрей Садовой объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за роста количества больных в городе.

Днепр

Здесь ситуация несколько интересная, ведь городская власть позволила людям гулять по зеленым зонам еще с 4 мая. Мэр Борис Филатов объяснил, что в постановлении Кабмина якобы нашли "лазейку".

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Открытыми они останутся и после 11 мая. Кроме того, днепрянам также позволят прогулки по набережной – самой большой в Европе.

Одесса

Здесь городской голова Геннадий Труханов решил повторить "подвиг" своего коллеги из Черкасс Анатолия Бондаренко – заявил о выходе города из карантина.

Он заявил, что в Одессе уже ждут начала пляжного сезона и приезда туристов. Кроме того, он заверил, что в случае вспышки коронавируса, всю ответственность за это несет местная власть.

Винница

Городские власти планируют уже с 11 мая выпустить на улицы весь муниципальный транспорт. Мэр Сергей Моргунов заявил, что вход и выход будет возможен только через переднюю дверь, а оплата – только безналичная.

Житомир

Здесь с 9 по 12 мая будет действовать усиленный карантин, а уже после его будут ослаблять как и в остальной стране. Кроме того, с 11 мая в транспорте можно будут ездить без специальных пропусков.

Черкассы

В центральноукраинском городе выход из карантина будет абсолютно таким же, как и на большинстве территорий нашей страны. Впрочем интересна предыстория.

Все помнят, как мэр Анатолий Бондаренко самовольно решил ослабить карантин, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков слали ему приветы. Впрочем потом это решение приостановил суд.

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Хмельницкий

Этот город тоже несколько быстрее начал выход из карантина. Мэр Александр Симчишин заявил о возобновлении работы продуктовых рынков и кофейных киосков еще с 1 мая. В дальнейшем выход из ограничений будет привычным для остальной страны.

Ситуация в других городах и областях

Еще в ряде областей и областных центров выход из карантина планируют проводить в том же режиме, в котором позволяет Кабинет Министров Украины. Сюда относятся:

Тернопольская область;

Закарпатская область;

Харьковская область;

Волынская область;

Кировоградская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Николаевская область;

Херсонская область;

Сумская область;

Донецкая область;

Черниговская область;

Луганская область.

Сюда не относятся оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. На них украинская власть пока не имеет никакого влияния.