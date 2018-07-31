Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для Скорпионов и Водолеев, а вот Козерогов будут ждать мелкие испытания. Не стоит впадать в крайности, ведь сегодня будет очень легко увлечься навязчивой мыслью, которая не обязательно станет лучшим вариантом. Читайте гороскоп на 31 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.
Стоит не лениться и приступать к работе со всем рвением. Смельчаков и энтузиастов ждет удача. День не подходит для посещения салонов красоты, изменения прически. Также не лучшее время, чтобы идти в банк или к юристам. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Овна
Если будете сегодня чувствовать злость – не пугайтесь. Возможно именно это чувство позволит вам найти выход из ситуации, которая уже давно надоела, или расстаться с людьми, компания которых неприятна.
Конечно, плеваться и кричать не стоит, лучше попробовать через злость почувствовать собственную силу и устойчивость – это поможет в непростых ситуациях.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Тельца
Тельцам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть нешуточная возможность воспользоваться своими умениями.
Поможет интуиция и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Близнецов
День не слишком благоприятен для Близнецов, которые занимаются торговлей – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Тем, кто пойдет в банк, вероятно удастся решить сложный вопрос.
Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения прибылей и профессиональной реализации.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Рака
Раки могут сегодня ощутить на себе, что значит, когда тебя не понимают. Вероятно, ваше трудолюбие или занятость делами станет причиной для конфликтов. А вы же старались для всех!
По приходу домой старайтесь не забивать голову повседневными проблемами, попробуйте отвлечься и больше времени уделить родным.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Льва
Львам астрологи советуют сегодня во всем полагаться только на свою интуицию. Впрочем, приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на вторник.
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Возможны конфликты в семье. Вероятнее всего, что ссоры будут мелкими и не наложат ощутимый отпечаток на общую ситуацию.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Девы
Девам сегодня можно смело браться за физические нагрузки – как то спорт, работа по дому или что-то другое. Потраченная энергия легко и быстро восстановится.
Девам-водителям стоит оставаться на дороге особенно бдительными и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Весов
Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Весов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс как бы там ни было, а это конечно может иметь не лучшие последствия.
День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Скорпиона
Для Скорпионов настало благоприятное время для планирования карьерной лестницы. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья, желательно заняться спортом. Удачно будут проходить переезды, покупки и дела, связанные с финансами и недвижимостью.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Стрельца
Стрельцам стоит сегодня больше времени уделить познанию нового. Возьмитесь за обучение. Даже, если вы уже не студент, узнать что-нибудь новое вам не помешает.
Хорошо будут удаваться дела и с финансами, наведением порядка в доме. При неприятных ощущениях в теле стоит обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион и режим дня.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Козерога
Козерогам сегодня будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете создавать впечатление всезнайки, что добавит весомости вашей репутации.
Астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе, но предостерегают от шумных компаний.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Водолея
Водолеи сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отбрасывайте условности и принимайтесь покорять сердца. Имеете высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.
Смело можете удовлетворять свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, не запрещайте себе им полакомиться.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 31 июля 2018 для Рыб
У Рыб сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака захочется немного поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание "души коллектива" вам гарантировано!
Разговоры с родными и близкими сегодня будут удаваться легко и непринужденно. Уделите родным достаточно внимания и подарите чуточку тепла.