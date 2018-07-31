Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для Скорпионов и Водолеев, а вот Козерогов будут ждать мелкие испытания. Не стоит впадать в крайности, ведь сегодня будет очень легко увлечься навязчивой мыслью, которая не обязательно станет лучшим вариантом. Читайте гороскоп на 31 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит не лениться и приступать к работе со всем рвением. Смельчаков и энтузиастов ждет удача. День не подходит для посещения салонов красоты, изменения прически. Также не лучшее время, чтобы идти в банк или к юристам. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 31 июля 2018 для Овна

Если будете сегодня чувствовать злость – не пугайтесь. Возможно именно это чувство позволит вам найти выход из ситуации, которая уже давно надоела, или расстаться с людьми, компания которых неприятна.

Конечно, плеваться и кричать не стоит, лучше попробовать через злость почувствовать собственную силу и устойчивость – это поможет в непростых ситуациях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Тельца

Тельцам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть нешуточная возможность воспользоваться своими умениями.

Поможет интуиция и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Близнецов

День не слишком благоприятен для Близнецов, которые занимаются торговлей – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Тем, кто пойдет в банк, вероятно удастся решить сложный вопрос.

Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения прибылей и профессиональной реализации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Рака

Раки могут сегодня ощутить на себе, что значит, когда тебя не понимают. Вероятно, ваше трудолюбие или занятость делами станет причиной для конфликтов. А вы же старались для всех!

По приходу домой старайтесь не забивать голову повседневными проблемами, попробуйте отвлечься и больше времени уделить родным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Льва

Львам астрологи советуют сегодня во всем полагаться только на свою интуицию. Впрочем, приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на вторник.

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Возможны конфликты в семье. Вероятнее всего, что ссоры будут мелкими и не наложат ощутимый отпечаток на общую ситуацию.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Девы

Девам сегодня можно смело браться за физические нагрузки – как то спорт, работа по дому или что-то другое. Потраченная энергия легко и быстро восстановится.

Девам-водителям стоит оставаться на дороге особенно бдительными и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Весов

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Весов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс как бы там ни было, а это конечно может иметь не лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов настало благоприятное время для планирования карьерной лестницы. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья, желательно заняться спортом. Удачно будут проходить переезды, покупки и дела, связанные с финансами и недвижимостью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Стрельца

Стрельцам стоит сегодня больше времени уделить познанию нового. Возьмитесь за обучение. Даже, если вы уже не студент, узнать что-нибудь новое вам не помешает.

Хорошо будут удаваться дела и с финансами, наведением порядка в доме. При неприятных ощущениях в теле стоит обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион и режим дня.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 июля 2018 для Козерога

Козерогам сегодня будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете создавать впечатление всезнайки, что добавит весомости вашей репутации.

Астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе, но предостерегают от шумных компаний.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 31 июля 2018 для Водолея

Водолеи сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отбрасывайте условности и принимайтесь покорять сердца. Имеете высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Смело можете удовлетворять свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, не запрещайте себе им полакомиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 31 июля 2018 для Рыб

У Рыб сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака захочется немного поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание "души коллектива" вам гарантировано!

Разговоры с родными и близкими сегодня будут удаваться легко и непринужденно. Уделите родным достаточно внимания и подарите чуточку тепла.