Гороскоп на сегодня, 6 июля 2018 года, предусматривает благоприятный день для общения и налаживания контактов, однако это правило будет работать не для всех. Читайте гороскоп на 6 июля 2018-го для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют не бездельничать, особенно тем, кто страдает из-за своего неудовлетворительного финансового положения. Подумайте о курсах переквалификации, самообразовании и поиске новой работы, которая удовлетворит ваши материальные потребности. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В этот день вам будет характерна изрядная решимость и ясность мыслей. Вероятна возможность карьерного роста или успехов в попытках улучшить свое материальное положение.

Любовные дела отойдут на второй план, да и гулять вам захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни, которые вы частенько откладывали на второй план.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Дайте свободу своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутренний покой найти будет легче.

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Займитесь своими финансами – если приложите усилия, возможно, удастся найти варианты дополнительного заработка.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы будете очень добры и отзывчивы – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

На работе все будет идти как по маслу – задания вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящик из-за их чрезмерной сложности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня очень пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

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Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Этот день стоит посвятить наведению порядка на рабочем месте. Разберитесь с документацией, составьте список дел, о которых забыли и которые нужно выполнить на следующей неделе. За новое дело браться нежелательно.

В течение дня, а особенно ближе к вечеру, старайтесь избегать людей, которые вас раздражают. Высока вероятность конфликтов.

В амурных делах полагайтесь на инстинкты и будьте внимательными слушателями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

В финансовом плане возможны позитивные новости, которых вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам сегодня желательно найти время на дела по дому – период идеально подходит как для небольших уборок, так и для перестановок в вашем доме.

Также полезно заняться бизнесом – день хорошо подходит для налаживания новых связей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в этот период может хотеться разобраться с некоторыми своими незавершенными делами, от решения которых их отдалял страх. Помните, чтобы преодолеть страх, сначала нужно сделать шаг в неизвестное. Страх – самый главный наш враг, и пойти дальше можно только его преодолев и сделав другом.

День благоприятен для встреч с друзьями. Встреча с ними может иметь неожиданно хорошее завершение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Мощный приток энергии желательно направить на совершенствование своей личности и духовный рост. Время благоприятно для заключения выгодных контрактов с собой. Вроде начала изучения того, что требуется для движения по карьерной лестнице или для улучшения здоровья.

Общение с другими будет даваться с легкостью, поэтому вечер можно провести в шумной компании.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня желательно заняться организацией активного отдыха на ближайшие выходные. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны новые полезные знакомства. Дела, начатые в этот день, будут иметь хорошее продолжение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Вероятно, сегодня вам удастся совершенно случайно выведать важную информацию относительно планов ваших конкурентов. Узнав их – не действуйте сгоряча, дайте эмоциям остыть.

В семейной жизни стоит ожидать добрую весть. Проблем с финансами не возникнет. Громкие гуляния и алкоголь в этот день могут принести не ту радость, которой вам бы хотелось.