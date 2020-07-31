Государственная экологическая инспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi. Ведь это может нанести значительный ущерб экологии.

Угрозы разрезания танкера Delfi

От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которые были на борту затонувшего танкера, написал в фейсбуке глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

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Сейчас рассматривают вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым его убрать не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море,

– пояснил Малеваный.

По его словам, потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все разливы нефти, которые были с 22 ноября 2019 года.

Какую альтернативу предлагают в Госэкоинспекции

В то же время глава Госэкоинспекции анонсировал разработку предложений по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi.

"Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу", – отметил Малеваный.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью 2019 года.

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