Госэкоинспекция не рекомендует разрезать танкер Delfi: какие есть угрозы
Государственная экологическая инспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi. Ведь это может нанести значительный ущерб экологии.
Угрозы разрезания танкера Delfi
От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которые были на борту затонувшего танкера, написал в фейсбуке глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.
Обратите внимание В Одессе возле танкера Delfi нашли мертвого дельфина: видео
Сейчас рассматривают вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым его убрать не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море,
– пояснил Малеваный.
По его словам, потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все разливы нефти, которые были с 22 ноября 2019 года.
Какую альтернативу предлагают в Госэкоинспекции
В то же время глава Госэкоинспекции анонсировал разработку предложений по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi.
"Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу", – отметил Малеваный.
Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью 2019 года.
Узнайте больше Какой ущерб государству нанес затонувший танкер Delfi: сумма
Затонувший танкер Delfi возле Одессы: основное
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября вблизи пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера был вправе самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня с танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.
- 18 июля владелец танкера попытался поднять судно, однако несколько попыток оказались напрасными.
- 25 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию танкера Delfi как чрезвычайную ситуацию местного уровня.