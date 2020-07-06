Сезон летних отпусков в разгаре, однако не стоит забывать, что пандемия коронавируса никуда не исчезла. Поэтому в Государственном агентстве по развитию туризма советуют присмотреться к нешумным и непопулярным местам отдыха.

Председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рекомендует присмотреться к курортам, на которых не так много людей и не советует ехать в Одессу. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина".

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Кроме того, в Гостуризме напоминают, что летний отдых – это не только поездка на море: есть еще горный туризм.

Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь понадобится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголками страны,

– рассказала эксперт.

По словам Олеськив, не стоит забывать, что вирус никуда не делся и путешествия в условиях карантина имеют свои особенности: нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей.

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В качестве примера нешумного, но не менее увлекательного отдыха Марьяна Олеськив привела Херсонскую область. "Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую область. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни", – рассказала руководительница Гостуризма.

Розовое озеро в Херсонской области / Фото alltravels.com.ua

Простые правила отдыха во время карантина / Инфографика 24 канала