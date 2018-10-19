Готовы ли вы платить за газ больше?.. Ваше мнение

Кабинет министров Украины поднял цену на газ, его стоимость для населения вырастет на 23,5%. Уже с 1 ноября 2018 года украинцы будут платить 8550 гривен за 1000 кубометров.

Стоимость газа в Украине должна была вырасти еще весной. Однако впоследствии правительство продлило спецобязательства до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября и октября. Однако подорожание газа для нужд населения в правительстве называли неизбежным.

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В целом переговоры с МВФ о повышении цены на газ продолжались более года. Причиной называют большие долги, которые накопились от 2013 до 2015 года. Кроме того, в правительстве отмечают, что без подорожания газа Украине не видать финансовой помощи МВФ. В то же время министры уверяют, что все, кто будут нуждаться в поддержке государства в виде субсидии, получат ее.

19 октября Кабинет министров Украины все же повысил цену на газ. А готовы ли вы платить больше? Участвуйте в опросе от 24 канала.

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