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      Готовы ли вы платить за газ больше?.. Ваше мнение

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      Опрос: готовы Ли вы платить за газ больше?
      Опрос: готовы Ли вы платить за газ больше? / 24 канал

      Кабинет министров Украины поднял цену на газ, его стоимость для населения вырастет на 23,5%. Уже с 1 ноября 2018 года украинцы будут платить 8550 гривен за 1000 кубометров.

      Стоимость газа в Украине должна была вырасти еще весной. Однако впоследствии правительство продлило спецобязательства до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября и октября. Однако подорожание газа для нужд населения в правительстве называли неизбежным.

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      В целом переговоры с МВФ о повышении цены на газ продолжались более года. Причиной называют большие долги, которые накопились от 2013 до 2015 года. Кроме того, в правительстве отмечают, что без подорожания газа Украине не видать финансовой помощи МВФ. В то же время министры уверяют, что все, кто будут нуждаться в поддержке государства в виде субсидии, получат ее.

      19 октября Кабинет министров Украины все же повысил цену на газ. А готовы ли вы платить больше? Участвуйте в опросе от 24 канала.

       

      Предлагаем Вам принять участие и в остальных опросах от 24 канала. К примеру, недавно мы спрашивали Ваше мнение относительно выборов Президента Украины-2019.

      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Деньги Тарифы Тарифы на газ коммунальные услуги социологическое исследование Кабинет Министров Украины Опрос 24
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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