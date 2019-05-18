Гранатометы и артиллерия: где жарче всего было на Донбассе за прошедшие сутки

В течение суток 17 мая пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметров. Оккупанты также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

– вблизи Павлополя: из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;

– возле Новотроицкого: из автоматических станковых гранатометов;

– в районе Гнутово: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников враг обстрелял четыре раза:

– вблизи населенного пункта Золотое-4: дважды из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 82 миллиметра;

– в районе поселка городского типа Новгородское: из минометов калибра 82 миллиметра;

– возле населенного пункта Крымское: из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Относительно потерь боевиков, по данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 – ранены. Как отмечают украинские военные, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

От начала текущих суток из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Потери врага уточняют в штабе.