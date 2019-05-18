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      Гранатометы и артиллерия: где жарче всего было на Донбассе за прошедшие сутки

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      Как прошли сутки 17 мая на Донбассе
      Как прошли сутки 17 мая на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 17 мая пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметров. Оккупанты также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

      – вблизи Павлополя: из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;

      – возле Новотроицкого: из автоматических станковых гранатометов;

      – в районе Гнутово: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Читайте также: Ротация российских военных: в оккупированный Донецк зашли боевики с тяжелой техникой

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников враг обстрелял четыре раза:

      – вблизи населенного пункта Золотое-4: дважды из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 82 миллиметра;

      – в районе поселка городского типа Новгородское: из минометов калибра 82 миллиметра;

      – возле населенного пункта Крымское: из гранатометов различных систем.

      В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Относительно потерь боевиков, по данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 – ранены. Как отмечают украинские военные, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

      От начала текущих суток из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Потери врага уточняют в штабе.

      Зведення станом на 07:00 18 травня 2019 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 17 травня збройні формування...

      Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on  Friday, 17 May 2019

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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