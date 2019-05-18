Гранатомети та артилерія: де найгарячіше було на Донбасі минулої доби

Упродовж доби 17 травня проросійські бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів. Окупанти також обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

– поблизу Павлополя: з мінометів калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів;

– біля Новотроїцького: з автоматичних станкових гранатометів;

– у районі Гнутового: з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників ворог обстріляв чотири рази:

– поблизу населеного пункту Золоте-4: двічі з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 82 міліметри;

– у районі селища міського типу Новгородське: з мінометів калібру 82 міліметри;

– біля населеного пункту Кримське: з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Щодо втрат бойвиків, за даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 – поранено. Як наголошують українські військові, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Від початку поточної доби з мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти тричі обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ". Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил за зазнали поранення. Втрати ворога уточнюють у штабі.

Зведення станом на 07:00 18 травня 2019 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 17 травня збройні формування... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, 17 May 2019

Упродовж доби 16 травня бойовики щонайменше 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок бойових дій загинув український військовий з Івано-Франківська Василь Джус. Ще один український захисник зазнав поранення.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

Якою нині є ситуація на Донбасі: