На КПВВ "Гоптовка" на Харьковщине, образовался двухкилометровый затор из фур. На границе с Россией водители проводят по несколько дней в ожидании ее пересечения.

Как сообщает 24 канал, россияне через пункт пропуска пускают машины только по несколько десятков в день. Поэтому сотни грузовиков собрались перед КПВВ "Гоптовка".

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В очереди водители не только из разных областей Украины, но и других стран. Мужчины вынужденно живут в машинах. Там им приходится есть и спать, в ожидании оформления.

Водитель Александр отметил, что встал в очередь вчера, 8 июля, в 7 вечера. Однако за это время пробка продвинулся лишь на 200 – 300 метров. Мужчина перевозит различные продукты в Азербайджан.

Для многих водителей и так многодневный маршрут увеличивается на 2 – 3 дня. Наймед, водитель фуры, рассказал, что впервые на этой границе. Он приехал в Харьков, чтобы загрузиться, и вернуться обратно в столицу Азербайджана – Баку.

Пограничники отмечают, что такая ситуация уже более 2 недель.

В среднем мы оформляем около 200 – 300 транспортных средств на выезд из Украины. Но смежный пункт пропуска принимает 30 – 60 машин в сутки,

– сообщил помощник начальника Харьковского пограничного отряда Максим Бояр.

По словам пограничника, в России на запрос Украины ответили, что работают в соответствии с технологической схемой пункта пропуска.

Что известно об открытии пунктов пропуска с Россией

Государственная пограничная служба Украины возобновила работу нескольких пунктов пропуска на границе с Россией. КПП заработали с 7 июля.

На границе с Россией пеший переход восстановили в пунктах пропуска:

"Меловое" – Луганская область, Меловской район,

"Гоптовка" – Харьковская область, Дергачевский район,

"Бачевск" – Сумская область, Глуховский район,

"Юнаковка" – Сумская область, Сумской район.

Смотрите видео: на Харьковщине образовался двухкилометровый затор из фур