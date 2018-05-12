Грицак против намерения урезать бюджет для СБУ

Намерение Министерства финансов урезать бюджет для спецслужб негативно оценивает глава СБУ Украины Василий Грицак. Он отметил, что львиная доля финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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На вопрос журналистов, как он относится к планам урезать бюджет СБУ, Василий Грицак сказал:

"Негативно. Поясню: потому что я не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу".

Грицак отметил, что львиная доля финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем для строительства жилья для военнослужащих,

– пояснил он.

Напомним, Министерство финансов считает необходимым сократить расходы на Службу безопасности и Генеральную прокуратуру Украины.