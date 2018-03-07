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Грипп в Украине: в Минздраве назвали области, где превышен эпидпорог заболеваемости

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В Украине на треть превышен эпидпорог по гриппу
В Украине на треть превышен эпидпорог по гриппу / Фото из открытых источников

В период с 26 февраля по 4 марта от гриппа и ОРВИ в Украине умерли 3 человека, а показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 27%.

Об этом сообщается на официальном сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

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"На отчетной неделе зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях", – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек – трое детей и двое взрослых.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", – говорится в сообщении.

Порог, в частности, превышен в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

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Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Здоровье эпидемия Грипп в Украине
Источник: 24 Канал
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