Грипп в Украине: в Минздраве назвали области, где превышен эпидпорог заболеваемости

В период с 26 февраля по 4 марта от гриппа и ОРВИ в Украине умерли 3 человека, а показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 27%.

Об этом сообщается на официальном сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Читайте также: Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике

"На отчетной неделе зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях", – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек – трое детей и двое взрослых.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", – говорится в сообщении.

Порог, в частности, превышен в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

Читайте также: Предупреждение от Минздрава: 9 народных средств, которые не помогут вылечить грипп