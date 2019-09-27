Грузовик на переходе раздавил женщину: видео момента ДТП
В Киеве женщина умерла под колесами фуры: водитель сбил ее прямо на зебре. От травм она скончалась на месте аварии.
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Как сообщает Информатор, авария произошла в Оболонском районе прямо на пешеходном переходе.
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На видео с регистратора, которое появилось в сети, видно, что женщина переходила дорогу на зебре. На середине пути грузовик просто сбил ее, а затем переехал передними колесами.
В Киеве водитель грузовика на переходе насмерть сбил женщину
Медики, приехавшие на месте аварии, констатировали смерть женщины.
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