Грузовик на переходе раздавил женщину: видео момента ДТП

В Киеве женщина умерла под колесами фуры: водитель сбил ее прямо на зебре. От травм она скончалась на месте аварии.

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Как сообщает Информатор, авария произошла в Оболонском районе прямо на пешеходном переходе.

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На видео с регистратора, которое появилось в сети, видно, что женщина переходила дорогу на зебре. На середине пути грузовик просто сбил ее, а затем переехал передними колесами.

В Киеве водитель грузовика на переходе насмерть сбил женщину

Медики, приехавшие на месте аварии, констатировали смерть женщины.