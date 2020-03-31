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      Грузовик врезался в трамвай в Харькове: фото

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      Грузовик врезался в трамвай / Телеграм-канал

      Возле станции метро "Студенческая" в Харькове грузовик въехал в трамвай. В результате ДТП никто не пострадал.

      Водитель грузовика Hania нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с трамваем, сообщает Тimes.kharkiv.

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      Правоохранители составили на водителя грузовика административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".


      ДТП в Харькове / Фото: Патрульная полиция

      Из-за столкновения в трамвае повылетали окна. В результате ДТП никто не пострадал.


      Грузовик врезался в трамвай / Фото: Патрульная полиция

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Аварии и ДТП Новости Харькова Криминал
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