Грузовик врезался в трамвай в Харькове: фото
Возле станции метро "Студенческая" в Харькове грузовик въехал в трамвай. В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель грузовика Hania нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с трамваем, сообщает Тimes.kharkiv.
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Правоохранители составили на водителя грузовика административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".
ДТП в Харькове / Фото: Патрульная полиция
Из-за столкновения в трамвае повылетали окна. В результате ДТП никто не пострадал.
Грузовик врезался в трамвай / Фото: Патрульная полиция
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