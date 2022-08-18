Гутерриш и Эрдоган будут склонять Украину к переговорам, – Жданов
Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча главы Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского. Предполагают, что главная цель – склонить Украину к переговорам.
Сегодня Эрдоган и путин являются партнерами. Более того, западные страны уже рассматривают возможность введения санкций против Турции за ее отношения с россией. В свою очередь, Гутерриш также отстаивает интересы россии. Именно поэтому стороны постараются достичь того, что очень нужно россии – готовности Украины к переговорам. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.
Достойный внимания Эрдоган приехал во Львов на встречу с Зеленским и Гутерришем
Они оба будут пытаться склонить Украину к переговорам. Ведь сегодня это крайне необходимо россии,
– подчеркнул он.
Жданов предполагает, что одним из первых условий переговоров будет прекращение огня. Враг пытается добиться этого как можно скорее. "россияне чувствуют, что их армии уже недостаточно для содержания тех территорий, которые они захватили", – сказал военный эксперт.
"Хлопок" в Крыму мог стать очередным толчком
Пока можно утверждать, что интересы путина и Эрдогана совпадают. Эрдоган хочет стать новым лидером Ближнего Востока и Центральной Африки. Он стремится выстроить свою политическую карьеру как политика мирового уровня. А москве нужно перемирие.
Эрдоган пытается "утащить" Украину из-под носа в США и коллективного Запада. Если он посадит Украину и россию за стол переговоров, он будет политиком №1, который пытается урегулировать войну на европейском континенте, а не Европа или США.
– сказал он.
У президента и общества четкая позиция
Однако Украина ни в коем случае не пойдет на условия россиян. Суверенитет страны, заметил Жданов, и проявляется в том, что оно может выдвигать собственные требования и отстаивать их. Президент Зеленский четко сформулировал позицию Украины, полностью поддержанную обществом: главное условие для начала переговоров – это вывод российских войск с наших территорий в границах 1991 года.
Позиция Турции и ООН по российско-украинской: коротко
- В начале августа президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с кремлевским диктатором владимиром путиным в сочи. Лидеры договорились о наращивании объемов торговли с россией. Кроме того, Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.
- Несмотря на то, что Эрдоган активно сотрудничает с россией, ему не нужно ее усиление. По мнению министра иностранных дел (2014-2019) Павла Климкина, турецкому лидеру нужна сильная и независимая Украина.
- Эрдоган уверен, что турецкая дипломатия успешно выполняет роль посредника в российско-украинской войне. Да, он снова предложил путину провести встречу с Зеленским в Турции.
- Турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотники Bayraktar, наотрез отказалась работать с оккупантами. Она пообещала, что ни одного их беспилотника у россиян не будет. В Украине же собираются построить завод по производству "Байрактаров".
- После очередного обстрела ЗАЭС россиянами генсек ООН Антониу Гутерриш сделал официальное заявление по ситуации призвал прекратить огонь на станции и вблизи нее, а также полностью демилитаризовать периметр вокруг атомной электростанции.
- Антониу Гутерриш предупредил, что один просчет отделяет мир от ядерного уничтожения. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что это довольно циничное заявление.
- Кроме того, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Гутерриш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ в Запорожскую АЭС. Впрочем, это может произойти только при одновременном согласии Украины и россии.
- ООН запускает миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Еленовке. Организация намерена установить факты "обстрела" колонии, где они содержались.
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