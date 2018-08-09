Хакеры шантажируют посетителей порносайтов

Хакер под псевдонимом Sextortion угрожает обнародовать личную информацию пользователей в случае отказа переслать ему 380 долларов в биткоинах.

Об этом сообщает BitcoinWhosWho.

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Известно, что он получал доступ к веб-камерам во время просмотра порно и теперь шантажирует посетителей порносайтов, требуя биткоины.

Уже несколько человек получили следующее сообщение:

Вы можете жаловаться в полицию, но они вам не помогут. Я не живу в вашей стране. Поэтому они не смогут отследить мое местоположение. Я загрузил вирус в вашу ОС. Я получил доступ к вашей веб-камере во время просмотра порно-сайта. Теперь у нас есть видео с вами, по интимной части. Я скопировал все ваши контакты, поэтому, если вы попросите нас сохранить этот секрет – вы должны отправить 380 долларов в биткоинах. На мой адрес: 1DhimUEvEaZfo45xhkdFsPFmj3s6G1yx7h. Для осуществления транзакции у вас есть 24 часа после того, как вы открыли мое сообщение. Вы можете получить 48 часов – просто напишите +. Если вам нужны доказательства – я могу поделиться ими с девятью вашими друзьями, после чего я дам вам их контакты. Спросите их – приходила ли о вас какая-то странная информация. Всего наилучшего. Не забывайте о позоре,

– сказано в письме хакера.

Каким образом будет решаться эта проблема и будет ли найден злоумышленник – пока неизвестно.

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