Характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 2 раскрыли до анонса
Накануне официальной презентации процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения в сети появились подробности относительно их характеристик и цен. Линейку представляют четыре модели, во главе которой станет 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper 2990WX.
Об этом сообщает wccftech.
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Второе поколение AMD Ryzen Threadripper включает модели 2990WX, 2970WX, 2950X и 2920X, где чипы с индексом WX ориентированы для создателей контента и разработчиков, а серия X нацелена на геймеров, требующих топовой производительности.
Флагманом линейки стал 2990WX с 32 вычислительными ядрами и 64 потоками. Он построен по 12-нанометровому техпроцессу Zen + и из коробки работает на максимальной частоте в 4,2 ГГц.
Технические характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения:
|Threadripper 2990WX
|Threadripper 2970WX
|Threadripper 2950X
|Threadripper 2920X
|Архитектура
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|12-нм Zen+
|Ядра / потоки
|32/64
|24/48
|16/32
|12/24
|Базовая частота
|3,0 ГГц
|3,0 ГГц
|3,5 ГГц
|3,5 ГГц
|Boost-частота
|4,2 ГГц
|4,2 ГГц
|4,4 ГГц
|4,3 ГГц
|Кеш (L3)
|64 МБ
|64 МБ
|64 МБ
|64 МБ
|Кеш (L2)
|16 МБ
|12 МБ
|8 МБ
|6 МБ
|TDP
|250 Вт
|250 Вт
|180 Вт
|180 Вт
|Платформа
|TR4 X399
|TR4 X399
|TR4 X399
|TR4 X399
|Цена
|1 799 долларов (47 620 гривен)
|1 299 долларов (34 390 гривен)
|899 долларов (23 800 гривен)
|649 долларов (17 180 гривен)
Точная дата начала продаж новых чипов пока не сообщается.
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