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Характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 2 раскрыли до анонса

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AMD Ryzen Threadripper 2: характеристики и цена
AMD Ryzen Threadripper 2: характеристики и цена / wccftech

Накануне официальной презентации процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения в сети появились подробности относительно их характеристик и цен. Линейку представляют четыре модели, во главе которой станет 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper 2990WX.

Об этом сообщает wccftech.

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Второе поколение AMD Ryzen Threadripper включает модели 2990WX, 2970WX, 2950X и 2920X, где чипы с индексом WX ориентированы для создателей контента и разработчиков, а серия X нацелена на геймеров, требующих топовой производительности.

Флагманом линейки стал 2990WX с 32 вычислительными ядрами и 64 потоками. Он построен по 12-нанометровому техпроцессу Zen + и из коробки работает на максимальной частоте в 4,2 ГГц.

Технические характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения:

  Threadripper 2990WX Threadripper 2970WX Threadripper 2950X Threadripper 2920X
Архитектура 12-нм Zen+ 12-нм Zen+ 12-нм Zen+ 12-нм Zen+
Ядра / потоки 32/64 24/48 16/32 12/24
Базовая частота 3,0 ГГц 3,0 ГГц 3,5 ГГц 3,5 ГГц
Boost-частота 4,2 ГГц 4,2 ГГц 4,4 ГГц 4,3 ГГц
Кеш (L3) 64 МБ 64 МБ 64 МБ 64 МБ
Кеш (L2) 16 МБ 12 МБ 8 МБ 6 МБ
TDP 250 Вт 250 Вт 180 Вт 180 Вт
Платформа TR4 X399 TR4 X399 TR4 X399 TR4 X399
Цена 1 799 долларов (47 620 гривен) 1 299 долларов (34 390 гривен) 899 долларов (23 800 гривен) 649 долларов (17 180 гривен)

 

Точная дата начала продаж новых чипов пока не сообщается.

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Теги: Техно Цены AMD Гаджеты
Источник: 24 Канал
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