Впечатляет, но парень чудом выжил. Информацию об инциденте подтвердил начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

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Детали инцидента

Забашта рассказал, что парень выскочил из кабинки канатки на дорогу, где его тут же переехал микроавтобус. По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Новгородской

Как сообщил очевидец происшествия, когда приехала карета скорой, парень был жив. На место трагедии сразу же прибыл реанимобиль скорой помощи, за жизнь пострадавшего борются медики.

Обратите внимание! Подвесная канатная дорога в Харькове связывает улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле через Центральный парк им. Горького и Саржин Яр.

По данным телеграм-канала "Харьков LIVE", юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

В каком он состоянии сейчас

Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы различной степени тяжести, в частности: