В Украине планируют создать бронетанковый холдинг, который объединит десяток предприятий оборонного комплекса. Они будут производить новые танки и комплексы вроде "Кедра", "Краба" и "Бастиона".

Не будет никаких элементов, которые изготовлены в России. Согласно плану, главным в танковом производстве станет завод имени Малышева.

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Сейчас же Харьковский танковый завод находится в тяжелом экономическом состоянии. Несмотря ни на что, выполняет госзаказ для защиты Украины.

В Укроборонпроме осуществляют изменения в законодательство, чтобы украинские заводы, касающиеся изготовления бронетехники, юридически стали одной организацией.

"Харьковское конструкторское бюро имени Морозова разрабатывает документацию. Завод имени Малышева изготавливает все серийные образцы техники, начиная с танков. Все серийно, все изготавливается здесь. Ремонтные предприятия занимаются ремонтом имеющегося парка у государственных заказчиков техники", – рассказал заместитель генерального директора Укроборонпрома Игорь Фоменко.

Новой структурой будет руководить государство, но оно будет иметь больше прав для работы с заказчиками. Центром будущего холдинга станет Харьков.

Мы готовы к серийному производству этих корпусов. БТР-3 и БТР-4 есть в нашей армии, сейчас есть заказы. В 2021 году мы с конструкторским бюро имени Морозова будем изготавливать их,

– отметил гендиректор завода имени Малышева Василий Крылас.

С завода выйдет более 70 корпусов различной модификации. Мощность предприятий позволяет изготавливать 800 – 900 танков в год.

Завод – в долгах

Однако пока промышленный гигант – в стадии банкротства. Здесь накопили долги перед работниками. Также сейчас преобладают заказы по ремонту и модернизации техники, а не производству новой.

Главная задача, которую делал завод имени Малышева – это модернизация, ремонт по техническому состоянию. Даже ремонт тех танков, которые были в боевых действиях – это танк "Булат".

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Если танковый завод пройдет процедуру санации и избавится от долгов – а это 1,8 миллиарда гривен – то и Минобороны сможет загрузить заказами. В частности, и на производство опытных образцов боевых машин, таких как "Бастион" и "Краб".

Сейчас 90% заказов завод получает из-за рубежа. Для демонстрации иностранным покупателям своего ассортимента выпустили новый боевой танк "Оплот".

Важно! Впервые Харьковский завод планирует закончить финансовый год с прибылью в 5 миллионов гривен. Зарплатные долги обещают погасить в ближайшие недели.