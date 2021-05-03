Оторвало пальцы: в руках харьковского подростка взорвался "повербанк"
В Киевском районе Харькова 2 мая у подростка в руках взорвалось портативное зарядное устройство. Впоследствии его доставили в больницу со значительными травмами.
Источник:полиция Харьковщины
В частности, правоохранители сообщили, что взрыв оторвал 14-летнему парню 1 – 2 пальца. Сейчас устанавливают обстоятельства.
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- В полицию об этом событии сообщил врач.
- Он обратился в полицию примерно в 15:20.
- В момент, когда произошел взрыв, подросток был дома сам.
- Какая причина неисправности устройства – неизвестно.
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