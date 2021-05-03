В Киевском районе Харькова 2 мая у подростка в руках взорвалось портативное зарядное устройство. Впоследствии его доставили в больницу со значительными травмами.

В частности, правоохранители сообщили, что взрыв оторвал 14-летнему парню 1 – 2 пальца. Сейчас устанавливают обстоятельства. К теме Для опасных игр не бывает праздников: на Харьковщине ребенок получил травмы из-за петарды Подробнее об инциденте В полицию об этом событии сообщил врач.

Он обратился в полицию примерно в 15:20.

В момент, когда произошел взрыв, подросток был дома сам.

Какая причина неисправности устройства – неизвестно. Обратите внимание! На Полтавщине 22 апреля на заброшенной ферме обвалилась кирпичная стена. В этот момент рядом гуляла компания подростков. 15-летний парень попал в больницу.