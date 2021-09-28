По словам авторов записи, которая сразу стала вирусной в соцсетях, день рождения празднует одна из продавщиц. В честь этого ее поздравили большим букетом роз, а также устроили серьезный перфоманс.
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Для поздравления женщины пригласили огромного медведя-аниматора.
Масштабы оценили все
- Появление мужчины в костюме белого медведя наделало немало шума на Конном рынке в Харькове.
- Сотни работников и посетителей рынка увидели, как огромный медведь шел между рядами и двигался к нужной ему точке.
- Аниматор прошел к женщине, которая празднует день рождения, и поздравил ее зажигательным танцем.
- Кроме приветствия от медведя, именинница получила также огромный букет цветов и кучу воздушных шариков.
В комментариях к постам с видео пользователи поинтересовались, где можно заказать появление аниматора в таком костюме, а также присоединились к поздравлениям продавщицы.
Смотрите видео поздравлений продавщицы на Конном рынке в Харькове: