52-летнего беглеца нашли работники отдела противодействия киберпреступности. Впоследствии в его квартиру наведались спецназовцы.

Другой случай Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета"

В чем его подозревают

По данным силовых структур, задержанный мужчина 30 апреля 2013 года расстрелял из пистолета человека. Это случилось на подземной парковке в городе Ульяновск.

Потерпевший получил 2 огнестрельных ранения в голову. Однако он выжил, а нападавшего начали разыскивать.



Правоохранители задерживают гражданина России / Фото Нацполиции

Что грозит задержанному

Злоумышленника 30 апреля 2021 года районный суд Ульяновска избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. После этого его объявили в розыск.

После задержания украинские правоохранители депортируют его в Россию. Там он предстанет перед судом за организацию убийства по заказу.



Задержанный гражданин России с правоохранителями / Фото Нацполиции

Обратите внимание! В Харькове в начале июля задержали гражданина Турции. Он находился в международном розыске за финансовые махинации. 8 июля, когда мужчине избрали меру пресечения, он сбежал из суда.