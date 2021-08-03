52-летнего беглеца нашли работники отдела противодействия киберпреступности. Впоследствии в его квартиру наведались спецназовцы.
Другой случай Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета"
В чем его подозревают
По данным силовых структур, задержанный мужчина 30 апреля 2013 года расстрелял из пистолета человека. Это случилось на подземной парковке в городе Ульяновск.
Потерпевший получил 2 огнестрельных ранения в голову. Однако он выжил, а нападавшего начали разыскивать.
Правоохранители задерживают гражданина России / Фото Нацполиции
Что грозит задержанному
Злоумышленника 30 апреля 2021 года районный суд Ульяновска избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. После этого его объявили в розыск.
После задержания украинские правоохранители депортируют его в Россию. Там он предстанет перед судом за организацию убийства по заказу.
Задержанный гражданин России с правоохранителями / Фото Нацполиции