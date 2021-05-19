Геращенко отметил, женщина и ее дети бросали паспорта на землю и этим показывали неуважение к документу украинского гражданина. Видео с грубым эпизодом стало вирусным и распространилось, считает советник МВД, не без помощи российских пропагандистов.

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У женщины не было согласия отца на вывоз детей

Почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан – она не объяснила. А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины,

– пояснил Геращенко.

Согласия отца среди документов не было, поэтому пограничники поступили правильно, не пустив женщину на самолет. Геращенко посоветовал скандалистке "не перекладывать с больной головы на здоровую, а изучать закон".

Интересно! За оскорбление Украины ответственность не предусмотрена. Однако протокол за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей в отношении детей составили. Его вручили женщине перед вылетом в Турцию – уже по правильным документам.

Смотрите скандальное видео инцидента и вручения протокола о нарушении:

Коротко о скандале в аэропорту Харькова: