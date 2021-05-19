Геращенко отметил, женщина и ее дети бросали паспорта на землю и этим показывали неуважение к документу украинского гражданина. Видео с грубым эпизодом стало вирусным и распространилось, считает советник МВД, не без помощи российских пропагандистов.
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У женщины не было согласия отца на вывоз детей
Почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан – она не объяснила. А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины,
– пояснил Геращенко.
Согласия отца среди документов не было, поэтому пограничники поступили правильно, не пустив женщину на самолет. Геращенко посоветовал скандалистке "не перекладывать с больной головы на здоровую, а изучать закон".
Смотрите скандальное видео инцидента и вручения протокола о нарушении:
Коротко о скандале в аэропорту Харькова:
- Харьковчанку с 2 детьми не впустили на самолет в Стамбул, потому что у нее не было согласия отца на вывоз детей за границу и свидетельств о рождении.
- Женщина и ее дети выбросили паспорта на землю и послали Украину "в жо*у".
- Видео распространилось в сети. Впоследствии харьковчанка заявила, что видео якобы смонтировано.