В Харьковской области кассиршу "Укрпочты" подозревают в присвоении пакета денег, которые должны были пойти на выплату пенсий. У нее обнаружили больше чем пол миллиона гривен. Сейчас идет расследование.

Это случилось в городе Лозовая, 28 апреля. Женщине уже объявили о подозрении. Важно У "Укрпочты" появятся конкуренты: право доставлять пенсии будут получать на конкурсе Пакет с деньгами, которые присвоила работница "Укрпочты" / Фото прокуратуры Харьковщины Подробнее об этом инциденте Пропажу денег заметили другие работники "Укрпочты" в селе Слободское на Харьковщине, когда перевозили почту.

Следователи установили, что деньги забрала начальница главной кассы одного из отделений почты Лозовой.

Впоследствии к ней приехали и изъяли 530 тысяч гривен.

Это были не только пенсии, но и денежное пособие. Следователи считают деньги, которые похитила кассирша "Укрпочты" / Фото прокуратуры Харьковщины Что грозит за такое нарушение Правоохранители открыли уголовное производство по статье о завладении чужим имуществом в крупных размерах. Максимальное наказание по ней – от 5 до 8 лет тюрьмы. Задержанной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Обратите внимание! В Кривом Роге посетитель "Укрпочты" 24 апреля напал на работницу с ножом. Он ударил ее в шею и покинул помещение. Очевидцы вызвали скорую. Нападавший был навеселе.