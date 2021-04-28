Похитила пол миллиона пенсий: на Харьковщине задержали кассиршу "Укрпочты"
В Харьковской области кассиршу "Укрпочты" подозревают в присвоении пакета денег, которые должны были пойти на выплату пенсий. У нее обнаружили больше чем пол миллиона гривен. Сейчас идет расследование.
Источник:прокуратура Харьковской области
Это случилось в городе Лозовая, 28 апреля. Женщине уже объявили о подозрении.
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Пакет с деньгами, которые присвоила работница "Укрпочты" / Фото прокуратуры Харьковщины
Подробнее об этом инциденте
- Пропажу денег заметили другие работники "Укрпочты" в селе Слободское на Харьковщине, когда перевозили почту.
- Следователи установили, что деньги забрала начальница главной кассы одного из отделений почты Лозовой.
- Впоследствии к ней приехали и изъяли 530 тысяч гривен.
- Это были не только пенсии, но и денежное пособие.
Следователи считают деньги, которые похитила кассирша "Укрпочты" / Фото прокуратуры Харьковщины
Что грозит за такое нарушение
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о завладении чужим имуществом в крупных размерах. Максимальное наказание по ней – от 5 до 8 лет тюрьмы. Задержанной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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