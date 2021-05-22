Сборы резерва территориальной обороны в Харьковской области продолжаются уже вторую неделю. Майские учения посвятили тактическому маневрированию отдельных отделений и налаживанию работы штабов.

Интересно Какие задачи сегодня выполняет морская пехота: ответ генерал-лейтенанта Содоля

"Эти люди очень разные сами по себе. Кто-то занимается бизнесом, кто-то работает в бизнесе, есть госслужащие, даже депутаты и обычные простые электрики, слесари и учителя", – рассказал командир 113 бригады Андрей Бородин.

У большинства резервистов есть за плечами срочная служба, волонтерство и контракты. Например, участие принимает и Анастасия – юрист и мама, а еще военный медик.



Резервистка Анастасия / Фото 24 канала

Уже несколько лет на учебных полигонах она учит спасать жизни в условиях реального боя. Собирается продлевать контракт резервиста.

Когда Порошенко объявил военное положение, даже такие, как я – одинокие матери и люди почтенного возраста, решили, что пришло наше время прийти на защиту Родины, потому что считали, что будет полномасштабное вторжение,

– рассказала резервистка.

Учения продлятся 2 недели

Резервисты проводят 2 недели подготовки на базах 6 батальонов территориальной обороны. В дальнейшем в Украине все больше внимания будут уделять именно бойцам теробороны, сообщили в военном комиссариате Харьковского областного территориального центра.



На Харьковщине продолжаются учения резервистов / Фото 24 канала

"Планируется в будущем уменьшение военнослужащих по контракту и увеличение количества обученного военного резерва. Учитывая то, что мы идем в направлении стандартов НАТО, резерв играет очень важную роль в обороноспособности государств", – подчеркнул военный комиссар Юрий Калгушкин.

Внимание В ВСУ раскрыли детали о том, чем вооруженные морские пехотинцы

Противодействие диверсантам

В случае вторжения врага именно подготовленные подразделения резерва могут противодействовать диверсантам, охранять стратегические объекты, граница и блокпосты.

Внимание! В Украине в 2021 году отмечали День резервиста 18 мая. По случаю праздника полсотни лучших добровольцев в Харьковской области получили дипломы и почетные награды.