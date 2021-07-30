Возле дома, где жила маленькая Мирослава, собрались примерно 50 местных жителей. За порядком во время церемонии прощания следят правоохранители.

Актуально С ними был еще один человек, – мать подозреваемого в убийстве Мирославы Третяк

Тело девочки отдали родным только после проведения всех необходимых экспертиз. Из Харькова в родной Старый Салтов Мирославу привезли в гробу.

На отпевание девочки, которое проведут местные духовники, прибыли односельчане семьи Третяк. Кроме того, в дом убитой приехали местные чиновники.

Во время ожидания прощания дедушке Мирославы стало плохо. Помощь ему оказали медики скорой, которая также следит за траурной церемонией.

Прощання з Мирославою Третяк
Прощание с Мирославой Третяк / Newsroom

Прощання з Мирославою Третяк
За порядком следят правоохранители / Newsroom


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