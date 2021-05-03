В Харьковской области игры с петардой завершились поездкой в медучреждение. В областную больницу госпитализировали ребенка, которому пришлось ампутировать два пальца на руке.

Об ужасном инциденте рассказали сами медики. Они отметили, что предоставили юному пациенту всю необходимую помощь.

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Ребенок также получил контузию и ожоги

Кроме ампутации пальцев, пострадавший ребенок получил контузию. Также из-за взрыва обожгло лицо и вторую руку.

О данных случаях обязательно информируем полицию. Уважаемые родители! Заботьтесь о наших детях всегда,

– призвали врачи.

На Херсонщине во двор депутата бросили гранату

Отметим, что в конце апреля в Херсонской области во двор местного депутата бросили гранату. Взрыв прогремел сразу возле дома. К счастью, пострадавших нет, вся семья избранника в это время находилась внутри дома.

Однако было повреждено имущество: фасад здания и автомобиль. Эксперты нашли на месте детали от ручной гранаты РГД-5.