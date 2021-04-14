В поселке Песочин, на Харьковщине, 13 апреля произошла досадная ситуация. Там участнику боевых действий трижды отказывали в льготном проезде в общественном транспорте. Боец вызвал полицию.

Очевидцы ситуации защитили бойца и заверили, что карантинные ограничения не могут быть причиной такого поведения водителей. Согласно новым правилам, 5 мест в общественном транспорте должны предоставлять льготникам.

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Мужчина с удостоверением 2 раза не смог попасть в транспорт и на третий раз решил вызвать наряд полиции,

– рассказал очевидец.

Что сказал водитель правоохранителям

Водитель возмутился после того, как узнал о вызове полицейских. В разговоре с правоохранителями он пытался спастись от ответственности, как мог.

Оправдывался, что ему сложно работать из-за карантина. Позже начал говорить, что пассажиры ездят с фейковыми пропусками. Потом вообще заявил, что парень, который зашел в автобус, якобы вообще нигде не служил. Он, как "оценил" водитель, не имеет права на льготный проезд.

Водитель вел себя агрессивно

Стоит отметить, что на видео видно, как пассажиры поддерживали бойца, а водитель агрессивно кричал на них. К одной из пассажирок, которая защитила участника боевых действий, он сказал: "Слушай, рот закрой, не базарь, тебе права никто не давал, уважаемая!".

Полицейский посоветовал ему "остыть".

Что интересно, водитель с пассажирами уехал, а ветеран АТО остался писать заявление в полицию.