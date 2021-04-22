Смоляная ловушка: на Харьковщине мужчина провалился в вязкую яму – фото
В поселке Боровая на Харьковщине ночью 21 апреля мужчина провалился в яму. Его пытались спасти охранники, которые пришли на зов о помощи, но их усилия оказались тщетными.
Они вызвали спасателей. Им тоже пришлось приложить усилия, чтобы освободить мужчину из смоляной ловушки.
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Что известно об этом случае
- По неизвестным причинам мужчина на окраине поселка упал в яму. После тщетных попыток выбраться самому, он позвал на помощь.
- Его заметили охранники местного хлебоприемного пункта.
Вещи потерпевшего возле ямы со смолой / Фото ГСЧС
- Они попытались освободить беднягу, но их действия также были напрасными.
- В центр ГСЧС сообщили около 1:20 ночи.
- Боровские спасатели извлекли пострадавшего с помощью ремней и веревки.
- Больше 2 часов мужчина провел в этой ловушке.
- Его осмотрели медики скорой: те оценили его состояние как удовлетворительное.
Мужчина, которого освободили из ямы со смолой / Фото ГСЧС
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