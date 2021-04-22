В поселке Боровая на Харьковщине ночью 21 апреля мужчина провалился в яму. Его пытались спасти охранники, которые пришли на зов о помощи, но их усилия оказались тщетными.

Они вызвали спасателей. Им тоже пришлось приложить усилия, чтобы освободить мужчину из смоляной ловушки.

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Что известно об этом случае

По неизвестным причинам мужчина на окраине поселка упал в яму. После тщетных попыток выбраться самому, он позвал на помощь.

Его заметили охранники местного хлебоприемного пункта.



Вещи потерпевшего возле ямы со смолой / Фото ГСЧС

Они попытались освободить беднягу, но их действия также были напрасными.

В центр ГСЧС сообщили около 1:20 ночи.

Боровские спасатели извлекли пострадавшего с помощью ремней и веревки.

Больше 2 часов мужчина провел в этой ловушке.

Его осмотрели медики скорой: те оценили его состояние как удовлетворительное.



Мужчина, которого освободили из ямы со смолой / Фото ГСЧС

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