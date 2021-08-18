Хотят строить "колыбель джихада": "Талибан" зовет "Аль-Каиду" в гости в Афганистан
Источник:The Sun
Боевики "Талибана" уже предложили террористам из "Аль-Каиды" убежище в Афганистане. Там талибы хотят создать "колыбель джихада".
В докладе Минобороны США отметили, что все усилия военной кампании Штатов и их союзников сошли на нет. "Аль-Каида" – международная террористическая суннитская джихадистская организация – снова получила безопасное место, чтобы организовывать массовые убийства.
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"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в США не исключают, что рост насилия и нестабильная ситуация в регионе активизирует террористов "Исламского государства".Внимание! Военная кампания США началась после самого масштабного теракта в истории человечества – 11 сентября 2001 года. Его организовали террористы "Аль-Каиды", которые скрывались на территории Афганистана.
США считают, что выполнили миссию
- Захват Афганистана талибами начался после вывода с территории страны войск США в 2021 году.
- Штаты убеждены, что успешно выполнили свою приоритетную миссию на территории страны. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен отметил: целью американских военных было "именно разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября". Сделать это удалось.
- Президент Джо Байден подтвердил, что не жалеет о решении вывести войска. Лидер Штатов подчеркнул, что присутствие военных в Афганистане еще на протяжении нескольких лет ничего бы не изменило.
- По словам Байдена, афганские военные сдали страну кое-где даже без борьбы. Кроме того, президент США напомнил: политические лидеры Афганистана сразу покинули свое государство.
- В то же время Штаты заверили, что будут бороться с терроризмом. В частности, на территории Афганистана.
Возвращение "Аль-Каиды" допустили в Великобритании
- В Министерстве обороны Великобритании отметили: ситуация в Афганистане создала благодатную почву для террористов.
- В частности, нельзя исключать вариант реорганизации террористической организации "Аль-Каиды".
- По данным СМИ, американские военные также опасаются этого.
Реакция НАТО
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может нанести дистанционные удары по террористам на территории Афганистана.
- Это произойдет в случае, если боевики будут терроризировать стран-участниц НАТО.
Талибы захватили Афганистан: главное
- Террористы Талибана в августе 2021 года взяли под контроль всю территорию Афганистана. Столицу страны – город Кабул – они захватили 15 августа.
- В тот же день президент Ашраф Гани бежал из страны. Впоследствии он попытался объяснить свои действия тем, что не хотел допустить кровопролития в Кабуле, где проживают 6 миллионов человек.
- Напуганные люди остались один на один с врагами. Единственной возможностью уехать из Афганистана было сесть на самолет в аэропорту Кабула. Из-за большого количества людей там возник настоящий хаос. Впоследствии боевики сообщили, что в аэропорту погибли 40 человек.