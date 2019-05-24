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      Huawei может быть добавлена к возможной торговой соглашение между США и Китаем, - Трамп

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США при этом назвал китайскую компанию очень опасной, однако не исключил, что Huawei может быть включена в американо-китайскую торговую сделку в случае, если она будет заключена.

      Об этом глава Белого дома сообщил в четверг, отвечая на вопрос журналистам в администрации.

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      Возможно, что даже Huawei будет включена в своего рода торговое соглашение с Китаем. Если мы достигнем соглашения, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в какой форме или в некоторой части соглашения,
      – отметил Трамп.

      В то же время американский лидер отметил большую опасность, которую представляет деятельность Huawei во всем мире.

      "Их действия с точки зрения безопасности, с военной точки зрения были очень опасными. Мы просто очень обеспокоены этой компанией с точки зрения безопасности", – отметил Трамп.

      Отвечая на вопрос, как будет выглядеть включения компании в торговое соглашение, Трамп ответил, что это прежде всего должно быть удобно для Соединенных Штатов.

      Что известно о скандале?Скандал между китайской компанией и властями США продолжается уже не первый месяц. Еще в декабре прошлого года в Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

      Позже Huawei обвинили в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Именно через эти санкции Google решила прекратить сотрудничество с Huawei.

      После скандала, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с Huawei во внедрении 5G в Европе.

      blog_ava
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      Теги: Китай Huawei Новости США Дональд Трамп
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