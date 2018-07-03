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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Huawei презентовала Honor 10 GT с рекордной оперативной памятью

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Honor 10 GT
Honor 10 GT / Фото из открытых источников

3 июля компания Huawei представила расширенную версию Honor 10 – Honor 10 GT. Это первый смартфон компании, который получил 8 ГБ оперативной памяти.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Также Honor 10 GT получил "революционную" технологию GPU Turbo (GT). Это оптимизированная технология ускорения графики, которая увеличивает производительность смартфона на 60%, и в то же время потребляет на 30% меньше энергии.

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При этом функция энергосбережения, которую получил Honor 10 GT, предусматривает, что в течение 8 часов в режиме ожидания потребление будет всего 2-3%.

Кроме того, новинка получила функцию Super Night Scene, которая позволяет делать качественные снимки ночью без использования штатива. Правда, модель получит эту функцию после с бета-обновления, которое состоится 12 июля.

Honor 10 GT

Honor 10 GT получил 8 ГБ оперативной памяти

Двойная основная камера имеет 24 МП + 16 МП, а фронтальная – 24 МП. Под экраном размещен сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку "Номе".

Honor 10 GT получил 5,84-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD + (2280 x 1080 точек) и классическим соотношением сторон 19: 9. Работает новинка на чипсете Kirin 970.

Что касается цены, то пока информации нет.

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Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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