Художник помещает героев известных картин на современные фотографии

Пожалуй трудно себе представить персонажей из искусства эпохи Возрождения на современных улицах Нью-Йорка, однако португальский художник в своих произведениях дает возможность увидеть такой сюжет.

Португальский художник Габриэль Араужо ведет инстаграм, где публикует работы из проекта The Canvas Project – серия коллажей, которые являются результатом комбинации классических картин и современных фотографий. На аккаунт проекта The Canvas Project подписаны более 10 тысяч человек.

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Героев полотен XV и XVI веков Араужо помещает на фото с улицами известных городов. Таким образом, художник хочет по-новому взглянуть на живопись, и посмотреть, как герои картин выглядели бы в новом контексте, говорится в издании Birdinflight.