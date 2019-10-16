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      Хуй таки стал кандидатом наук: вьетнамец защитил диссертацию в Одессе

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      Главное – уверенность в своих силах
      Главное – уверенность в своих силах / Иллюстративное фото

      Вьетнамский студент Ву Нгок Хуй длительное время скитался в судах, отстаивая право на правильное написание своего имени на украинском. Через полгода от выигранного суда он защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом институте и стал кандидатом технических наук.

      Тема диссертации мужчины – "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи". Об этом рассказала "Думская".

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      Известно, что защита диссертации состоялась 10 октября. Члены Ученого совета студента поддержали единогласно.

      Что не так с фамилией Хуй?

      Собственно, с самой фамилией все в порядке. Просто Ву Нгок Хуй имел вид на жительство в Украине с правильным именем, а вот в визе – с ошибкой: Хиу.

      Вот под таким именем он и поступил в университет, выучился и получил дипломы. Здесь начались проблемы – кандидатскую защищать не позволяли.

      Тут 24 канал писал подробнее: Иностранный студент не смог защитить кандидатскую через перевод на украинский своей фамилии Huy

      Поэтому в декабре 2018 вьетнамец подал в суд для исправления имени в дипломах бакалавра и магистра. И, наконец, Киевский районный суд Одессы принял сторону студента.

      Хуй
      Первая страница диссертации иностранного соискателя / Фото "Думская"

      Интересно, что Хуй – это личное имя новоиспеченного кандидата наук. Оно означает с вьетнамского "яркий" или "светящийся"

      Фамилия же – Ву, а Нгок – среднее имя, дань традиции. Когда-то оно указывало на пол ребенка, а сейчас показывает принадлежность к поколению семьи.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Студенты Новости Одессы Курьезные новости
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