Вьетнамский студент Ву Нгок Хуй длительное время скитался в судах, отстаивая право на правильное написание своего имени на украинском. Через полгода от выигранного суда он защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом институте и стал кандидатом технических наук.

Тема диссертации мужчины – "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи". Об этом рассказала "Думская".

Читайте также: "Где я, бл * дь? Я в гробу!" или Как развеселить родственников на собственных похоронах: вирусное видео

Известно, что защита диссертации состоялась 10 октября. Члены Ученого совета студента поддержали единогласно.

Что не так с фамилией Хуй?

Собственно, с самой фамилией все в порядке. Просто Ву Нгок Хуй имел вид на жительство в Украине с правильным именем, а вот в визе – с ошибкой: Хиу.

Вот под таким именем он и поступил в университет, выучился и получил дипломы. Здесь начались проблемы – кандидатскую защищать не позволяли.

Тут 24 канал писал подробнее: Иностранный студент не смог защитить кандидатскую через перевод на украинский своей фамилии Huy

Поэтому в декабре 2018 вьетнамец подал в суд для исправления имени в дипломах бакалавра и магистра. И, наконец, Киевский районный суд Одессы принял сторону студента.



Первая страница диссертации иностранного соискателя / Фото "Думская"

Интересно, что Хуй – это личное имя новоиспеченного кандидата наук. Оно означает с вьетнамского "яркий" или "светящийся"



Фамилия же – Ву, а Нгок – среднее имя, дань традиции. Когда-то оно указывало на пол ребенка, а сейчас показывает принадлежность к поколению семьи.