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      "Где я, бл*дь? Я в гробу!"или Как развеселить родственников на собственном похоронах: видео

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      Настоящий черный юмор – ирландский
      Настоящий черный юмор – ирландский / Иллюстративное фото (pixabay)

      Это случилось в Ирландии 12 октября. Родственники расхохотались прямо на похоронах ветерана Вооруженных сил Шея Брэдли. Причиной смеха, как бы это странно ни звучало, стал голос Брэдли, прозвучавший из могилы.

      Во время похорон мужчины просто из гроба присутствующие родственники и друзья покойника внезапно услышали стук по дереву. А потом и голос: "Где я, бл*дь?! Выпустите меня отсюда, тут к черту темно! Кто это? Священник?!! Это Шей! Я в ящике! Вот здесь, перед вами! Я умер".

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      Вот после того, как из могилы раздалось пение со словами "Я позвонил вам, чтобы попрощаться", всех присутствующих охватил истерический смех.

      Видеозапись инцидента стал вирусной, когда ее опубликовали в фейсбуке в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии:

      Дочь Шея Брэдли Андреа рассказала изданию Daily Mail, что ирландец записал звуковое сообщение перед смертью, а затем его воссоздали через колонки.

      Союз ветеранов сил обороны Ирландии прокомментировал: "Спрашивали, в чем же разница между военным юмором и гражданским юмором. Все просто: черный цвет. Это видео должно сказать все".

      Ірландія
      Шей Бредли шутил даже после смерти / Фото с твиттера

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ирландия Курьезные новости
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