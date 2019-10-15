"Де я, бл*дь? Я в труні!" або Як розвеселити родичів на власному похороні: вірусне відео

Це трапилося в Ірландії 12 жовтня. Родичі розреготалися просто на похороні ветерана збройних сил Шея Бредлі. Причиною сміху, як би це дивно не звучало, став голос Бредлі, що пролунав із могили.

Під час похорону чоловіка просто із гробу присутні родичі та друзі небіжчика раптово почули стукіт по дереву. А потім і голос: "Де я, бл*дь?! Випустіть мене звідси, тут до біса темно! Хто це? Священник?!! Це Шей! Я в ящику! Ось тут, перед вами! Я помер".

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От після того, як із могили залунав спів зі словами "Я подзвонив вам, аби попрощатися", усіх присутніх охопив істеричний сміх.

Відеозапис інциденту став вірусним, коли його опублікували у фейсбуці в групі ветеранів збройних сил Ірландії:

Донька Шея Бредлі Андреа розповіла виданню Daily Mail, що ірландець записав звукове повідомлення перед смертю, а потім його відтворили через колонки.

Спілка ветеранів сил оборони Ірландії прокоментувала: "Питали, в чому ж різниця між військовим гумором та цивільним гумором. Все просто: чорний колір. Це відео повинно сказати все".



Шей Бредлі жартував навіть після смерті / Фото з твіттера

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