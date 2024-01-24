Падение Ил-76 в Белгородской области: что говорят в Белом доме
Российские пропагандисты заявили, что на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 якобы были украинские военнопленные. Однако в США пока не могут подтвердить это.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в настоящее время у США нет соответствующей информации, поэтому пока не могут комментировать событие, передает 24 Канал.
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Что еще сказал Кирби
Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военно-транспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения (российской стороны – 24 Канал), но не можем их подтвердить,
– заявил Кирби.
Представитель администрации Джозефа Байдена добавил, что США делают все возможное для получения большего количества информации о падении российского самолета.
Падение Ил-76 в Белгородской области: главное
- В среду, 24 января, на территории Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Очевидцы сняли момент падения самолета и выложили в видео соцсети.
- Минобороны России впоследствии подтвердило факт падения самолета и заявило, что на его борту якобы находились более 60 человек, которые погибли. Позже в ведомстве Сергея Шойгу сказали, что этот Ил-76 якобы перевозил украинских пленных и что его будто бы сбила Украина.
- Впоследствии кремлевские пропагандисты опубликовали "список военнопленных", в котором не хватало подписей и штампов. Блогер и активист Сергей Стерненко нашел в нем фамилию минимум одного нашего воина, которого вернули из российского плена еще до инцидента.
- Также оккупанты утверждали, что 65 пленных охраняли трое российских военных. Побывавший в плену воин ВСУ Максим Колесников опроверг фейк Кремля и указал на важный нюанс.
- Позже "Схемы" установили фамилии членов российского экипажа Ил-76. Родственники оккупантов подтвердили гибель не менее трех из них.
- Кроме этого представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что на 24 января был запланирован обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша разведка проверяет, могли ли быть на борту Ил-76 пленные.