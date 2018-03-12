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Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс

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Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс
Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс / Фото из открытых источников

Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.

Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, передает РБК со ссылкой на CNBC News.

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Ракетная система SpaceX BFR

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года", – сказал основатель SpaceX.

При этом он смеясь добавил, что иногда его планы и ожидания немного завышены. Сейчас задачей этой компании, напоминает CNBC News, является отправка грузовой миссии на Марс в 2022 году. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии. В компании предполагают, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), которая должна вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, станет способна полностью использоваться повторно.

Сейчас в SpaceX работают над этой ракетой-носителем. Она будет высотой 106 метров, диаметром 9 метров, с полезной нагрузкой до 150 тонн. При этом запуск корабля на Марс, как подчеркивает телеканал, должен обойтись SpaceX дешевле первых запусков ракеты Falcon 1, которые Маск оценивал в сумму от пяти миллионов долларов до шести.

"Самое важное, что будет полезно в данном случае – общая поддержка, поощрение и добрая воля (со стороны бизнесменов и общественности). Я думаю, что, когда мы его построим, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое", – прокомментировал Маск идею запуска корабля на Марс.

Также Маск отметил, что сейчас предприниматели сомневаются в реализации его идеи, но если ее все-таки удастся воплотить, то они его обязательно поддержат, подытожил основатель SpaceX.

Теги: LifeStyle Техно Космос Марс SpaceX Илон Маск
Источник: 24 Канал
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