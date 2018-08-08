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Илон Маск провел тайную встречу с учеными относительно колонизации Марса

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Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

Известный миллиардер и инженер Илон Маск провел тайную встречу с ведущими планетологами Земли, во время которой обсудили планы по колонизации Марса. Встреча состоялась в начале этой недели.

Об этом пишет Space.com, передает УНИАН.

При этом Маск просил ученых не афишировать эту встречу. По замыслу Маска, на Марсе должны создать независимій от Земли и автономный город-миллионник. Город должен обеспечивать себя всем необходимым.

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Ранее Маск даже опубликовал подробное описание планов по строительству этого города. Однако, такая идея вызвала критику со стороны ученых, которые назвали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастическими.

Поэтому на этой неделе Маск и его ближайшие помощники встретились с критиками в университете Колорадо в Боулдере. На этой встрече присутствовали 60 ведущих геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители NASA.

Во время встречи обсудили устройства, а также разработку технологий, которые требуются для создания полностью автономной колонии на Марсе.

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Теги: Техно Марс Илон Маск Космос
Источник: 24 Канал
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