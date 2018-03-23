Илон Маск удалил страницу SpaceX и Tesla в Facebook из-за скандала вокруг сети

Компании SpaceX и Tesla удалили свою официальную страницу в соцсети Facebook. Один из авторов в Twitter в рамках акции #deletefacebook призвал это сделать основателя компаний Илона Маска.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Илон Маск отреагировал на призыв одного из пользователей и написал на своей странице в Twitter: "Я не знал, что она там есть. Сделаем".

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 березня 2018 р.

Сейчас страницы SpaceX и Tesla недоступны в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что на фоне расследования о незаконном использовании данных компанией Facebook в сети распространился тег #deletefacebook. С помощью него пользователи призывают закрыть страницу в соцсети.

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На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которую обвиняют в незаконном использовании данных 50 миллионов пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа в США, могла вмешиваться в выборы в нескольких странах. В Великобритании продолжается расследование Cambridge Analytica.



Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отреагировал на огромный скандал вокруг Facebook и отметил, что компания несет ответственность за защиту данных пользователей. И если она не может этого сделать, значит – не заслуживает того, чтобы предоставлять услуги пользователям.