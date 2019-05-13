Импорт тканей для армии блокируют таможня, СБУ и ГПУ – обращение к ГБР ООО "Вултекс-С"

Сумская таможня, Служба безопасности и Генпрокуратура блокируют работу импортеров, которые ввозят в том числе и ткани для нужд украинской армии, на основании уголовных производств, не имеющих отношения к этому бизнесу, ни к этому региону. Об этом "Украинским новостям" стало известно из текста заявления компании-импортера в территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве.

Заявление в ГБР подал заместитель директора ООО "Вултекс-С" Евгений Овсиенко.

Согласно документу, в начале марта 2019 года исполняющий обязанности начальника Сумской таможни ГФС Александр Щуцкий сообщил Овсиенко о "новых правилах".

"Если раньше мы платили с 1 машины около 600-700 тысяч гривен пошлин и налогов, то по новым "правилам" нам "предложили" платить 400 тысяч гривен в бюджет и 12 тысяч долларов взятки", – отмечается в документе.

Несогласие компании с таким подходом привело к блокированию таможенных процедур. Ранее сообщалось, что около 30% тканей в заблокированных поставках должны пойти на нужды Вооруженных Сил.

"По незаконному указанию Щуцкого, с марта 2019 года начали выноситься решение о корректировке таможенной стоимости, необоснованно завышается стоимость растаможивания ... после полученного отказа наши грузовики начали осматривать, выгружая 100% их содержания ... За 2 недели осмотрели всего 4 автомобиля, но нарушений таможенного законодательства не выявлено", – отмечает Овсиенко в обращении к ГБР.

Также отмечается, что после этого поручения об осмотре машин давало и СБУ. ООО "Вултекс-С" получила возможность ознакомиться с поручением и установило, что оно касается уголовного производства №42016000000002786.

"Проверив данные, имеющиеся в открытом доступе в Едином реестре судебных решений, мы обнаружили, что уголовное производство касается неправомерных действий должностных лиц таможенных органов Николаевской таможни ГФС при осуществлении таможенных оформлений импорта нефтепродуктов", – отметил Овсиенко.

Также он добавляет, что компании стало известно о наличии письма одного из прокуроров Генпрокуратуры в сторону Щуцкого, которым тот указывает не проводить таможенное оформление товаров, которые декларирует ООО "Вултекс-С".

"Указанные факты дают основания утверждать о наличии безосновательного давления правоохранительных органов на осуществление законной хозяйственной деятельности ООО "Вултекс-С". Действия должностных лиц явно выходят за пределы предоставленных им полномочий действующего законодательства", – отмечается в обращении.

Компания просит ГБР привлечь к ответственности должностных лиц ГФС, СБУ и Генпрокуратуры, действия которых стали причиной задержки импорта. Объем уже нанесенного ущерба оценивается в 1 миллион гривен.

Аналогичная жалоба подана также Генеральному прокурору Юрию Луценко.

Также с требованием разобраться в ситуации были направлены запросы в ГБР и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от народного депутата.