Иностранные газодобывающие компании ожидают решения государства по СРП

Иностранные инвесторы из числа крупнейших нефтегазодобывающих компаний готовы инвестировать в украинские месторождения и ожидают положительного решение государства, которое должно принять решение о проведении конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП).

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, отметив, что правительство и Верховная Рада уже создали ряд благоприятных условий для прихода новых инвесторов в газодобывающую отрасль.

По словам господина Опимаха, механизм СРП привлекает потенциальных инвесторов гарантиями со стороны государства. Поэтому международные инвесторы заинтересованы в разработке 12 участков, которые подготовило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины для проведения конкурсов на контракты по соглашениям о разделе продукции.

"Сегодня есть 12 участков, подготовленных к подписанию соглашений о разделе продукции. По информации Минэнергоугля, конкурсные условия по двум из них уже готовы и Правительство должно скоро их объявить. Эти проекты мы поддерживаем всей отраслью", – заявил Роман Опимах.

Информацию о готовности начать работы на новых участках и ожидании положительного решения от украинского государства со стороны иностранных инвесторов подтверждает и заместитель директора Департамента поиска и добычи нефти и газа компании Nafta (Словакия) Мартин Словак.

По словам господина Словака, который с 2013 года является руководителем нефтегазовых проектов в западном регионе Украины, компания Nafta поддерживает курс Украины на достижение энергетической независимости и готова предоставить украинскому Правительству гарантию полного и своевременного выполнения программы работ согласно подписанному соглашению.

"Мы более 5 лет работаем в Украине и поддерживаем курс на увеличение собственной добычи углеводородов для достижения энергетической независимости от российских энергоносителей. Мы убеждены, что для реализации энергетического потенциала Украина нуждается как в многомиллионных инвестициях, так и новейших технологиях добычи нефти и газа, которые могут принести в страну международные инвесторы из Европы и США. Поэтому мы ожидаем положительного решения украинской власти относительно заключения соглашений о разделе продукции, которое будет способствовать развитию газодобывающей отрасли и всего энергетического сектора вашей страны", – отметил Мартин Словак.

Напомним, во время своего визита министр энергетики США Рик Перри отмечал большой потенциал Украины для быстрого развития энергетического сектора и достижения энергонезависимости от России при условии, что Правительство будет проводить политику прозрачности и свободных рынков, чтобы ускорить экономический рост страны. По мнению Перри, одним из самых эффективных инструментов для привлечения иностранных инвестиций являются Соглашения о разделе продукции между государством и инвесторами, поскольку они предоставляют инвесторам наибольшие гарантии со стороны государства.