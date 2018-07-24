Инсайдеры опубликовали характеристики и цену новых процессоров Intel Core i9

Недавная утечка с характеристиками геймерского чипсета Intel Z390 намекнула игрокам на новую линейку процессоров Intel Core i9. Инсайдеры подтвердили эту информацию и опубликовали подробные характеристики и возможную цену нового железа. Особый интерес представляет флагманский Core i9-9900K, который удивит покупателей не только рекордной частотой, но и количеством ядер.

Об этом сообщает Wccftech.

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Технические характеристики Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K и Core i5-9600K

По имеющимся данным, Intel готовит к выпуску сразу три новых процессора Core i9 с индексом "K". Флагманом линейки станет 8-ядерный Intel Core i9-9900K – это первый процессор компании с максимальной одновременной частотой всех ядер 4,7 ГГц. Базовая частота CPU равна 3,6 ГГц, а максимальная частота при работе одного или двух ядер достигает 5 ГГц. Четыре ядра могут одновременно работать на частоте 4,8 ГГц. Согласно опубликованным данным, новинка получила 16 МБ кэша третьего уровня и графическую подсистему UHD 620.

Также инсайдерами был рассекречен Core i7-9700K. Ранее предполагалось, что он будет изготовлен по формуле "6 ядер/12 потоков". Однако по последним данным, процессор получил 8 ядер и 8 потоков. Базовая частота модели составит 3,6 ГГц, а максимальная частота всех ядер достигает 4,6 ГГц. Объем кэша L3 составляет 12 МБ.



Харектеристики новых геймерских процессоров от Intel

6-ядерный и 6-текущий процессор среднего уровня Intel Core i5-9600K, в свою очередь, оснащен 9 МБ кэша третьего уровня. Базовая частота CPU – 3,7 ГГц, максимальная для всех ядер – 4,3 ГГц.

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Стоит отметить, что тепловыделение всех CPU заявлено на уровне не более 95 Вт, то есть проблем с перегревом в таких процессоров не должно возникнуть даже при использовании недорогих систем охлаждения.

Дата релиза и цена Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K и Core i5-9600K

На данный момент официальной информации о ценах и дате начала продаж новых процессоров нет. Ожидается, что стоимость флагманской модели составит 450 долларов (около 11912 гривен), Core i7-9700K будет стоить 350 долларов (около 9265 гривен), а Core i5-9600K обойдется в 250 долларов (около 6618 гривен).

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