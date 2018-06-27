Instagram подорожал в 100 раз с 2012 года

Аналитики оценили социальную сеть Instagram в более 100 миллиардов долларов. Стоит отметить, что по сравнению с 2012 годом компания подорожала в 100 раз.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Напомним, в 2012 году социальную сеть Instagram приобрела компания Facebook. Аналитики компании провели анализ своей инвестиции и обнаружили, что за последние 6 лет Instagram подорожал в 100 раз – от 1 миллиарда долларов до 100.

Стоит отметить, что аудитория сервиса по обмену фотографиями растет гораздо быстрее, чем аудитория основного сайта Facebook, и недавно достигла 1 миллиарда пользователей.

Аналитики ожидают, что благодаря такому стремительному росту, доход от Instagram достигнет 10 миллиардов долларов в течение следующих 12 месяцев. Вместе с тем, там прогнозируют, что количество активных пользователей сети в следующие 5 лет достигнет 2 миллиардов.

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