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Instagram подсчитает сколько времени вы тратите в соцсети

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Instagram подсчитает сколько времени вы тратите в соцсети
Instagram подсчитает сколько времени вы тратите в соцсети / travelhacker.blog

Социальная сеть Instagram запускает параметр внутренней статистики Time Spent, которая будет определять сколько времени вы провели в соцсети. Функция будет доступна на приложении на Android.

Об этом пишет cossa.ru.

Параметр уже появится во вкладке Usage Insights.

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Эту информацию подтвердил и СЕО компании Кевин Систром в Twitter.

"Мы создаем инструменты, которые помогут сообществу Instagram узнать больше о времени, которое пользователи тратят на приложение. Важно понимать, как время в онлайне влияет на людей, и ответственность за это лежит на всех компаниях. Мы хотим быть частью решения этой проблемы, и я серьезно отношусь к этой ответственности".

Как известно, ранее в YouTube заявили, что запускают систему напоминания о необходимости сделать перерыв в просмотре видео. Новая функция связана с тем, что Google сосредоточился на развитии концепции "цифрового благополучия", о которой компания объявила на недавней конференции I / O 2018.

Теги: Техно Соцсети Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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