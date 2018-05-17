Instagram подсчитает сколько времени вы тратите в соцсети

Социальная сеть Instagram запускает параметр внутренней статистики Time Spent, которая будет определять сколько времени вы провели в соцсети. Функция будет доступна на приложении на Android.

Об этом пишет cossa.ru.



Параметр уже появится во вкладке Usage Insights.

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Эту информацию подтвердил и СЕО компании Кевин Систром в Twitter.



"Мы создаем инструменты, которые помогут сообществу Instagram узнать больше о времени, которое пользователи тратят на приложение. Важно понимать, как время в онлайне влияет на людей, и ответственность за это лежит на всех компаниях. Мы хотим быть частью решения этой проблемы, и я серьезно отношусь к этой ответственности".

Instagram is testing "Usage Insights" to show the amount of time users have spent on the app



Be self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 травня 2018 р.

Как известно, ранее в YouTube заявили, что запускают систему напоминания о необходимости сделать перерыв в просмотре видео. Новая функция связана с тем, что Google сосредоточился на развитии концепции "цифрового благополучия", о которой компания объявила на недавней конференции I / O 2018.