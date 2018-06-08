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Instagram порадует пользователей еще одной интересной функцией

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Instagram тестирует еще одну функцию
Instagram тестирует еще одну функцию / Фото из открытых источников

Социальная сеть Instagram тестирует еще одну интересную функцию, которая понравится многим пользователям. Так, завсегдатаи этой соцсети смогут мгновенно делиться фотографиями и видео из историй, в которых их упомянули другие пользователи.

Об этом сообщает Сossa.ru.

Эта функция предусматривает, что при упоминании в Stories пользователь получит сообщение в Direct-чате с этим человеком. Над сообщением будет специальная кнопка, которая и позволит мгновенно добавить публикацию в свою историю.

Читайте также: Социальная сеть Instagram начала тестирование новой интересной функции Stories

При этом можно будет отредактировать эту публикацию: прикрепить различные стикеры, гифки, надписи и другие креативные функции. При репосте зрители увидят автора оригинальной публикации и смогут перейти на его профиль. Правда репостить истории смогут только открытые аккаунты.

Обновление 48 версии Instagram уже доступно для скачивания пользователям iOS и Android.

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via GIPHY

 

Теги: Техно Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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