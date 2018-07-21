Институт просвещения. Как город Токио помогает мировой экономике двигаться вперед

Сейчас одним из главных экономических трендов в мировой экономике есть города-агломерации. И самым крупным городом в мире считается Большой Токио.

Официально города Токио нет с 1943 года.

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Вместо него есть префектура Токио, а это 23 спецрайона и так называемый Западный Токио из 29 городов.



Токио

Население города составляет почти 38 миллионов человек. Это больше, чем население всей Польши. 4-6 тысяч человек на квадратный километр.



Население города – почти 38 миллионов человек

ВВП большого Токио – третья часть ВВП страны. В 2008 году – это порядка 1,5 триллиона долларов в год.